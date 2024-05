Documentaire



C’est la profession la plus souvent caricaturée. On dit qu’ils vendraient n’importe quoi à n’importe qui… La profession peine à attirer des candidats. Nous avons suivi ceux qui ne changeraient de métier pour rien au monde, ceux qui tentent de le devenir. Quel est leur quotidien ? Quels sont leurs secrets ? Un documentaire de Frédéric Audran et Stéphane Le Roux.