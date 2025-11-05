Cap sur le Grand Est, entre Alsace, Lorraine et Champagne. À Eguisheim, labyrinthe de ruelles concentriques, façades à colombages et fleurs composent le décor autour de la statue de Léon IX – pause gourmande avec le bretzel du village. Direction Andlau : abbaye romane, maisons à pans de bois, vignobles classés et savoir-faire d’artisans comme le fabricant de boucliers. Par les sentiers, montée au château du Spesbourg puis halte au Mont-Saint-Odile, haut lieu spirituel posé sur le grès rose, entre pèlerinages, bibliothèque ancienne et panorama à plus de 700 m. Côté Lorraine, Saint-Quirin dévoile son clocher à triple bulbe, sa fontaine légendaire et ses processions séculaires, aux portes des forêts vosgiennes. Plombières-les-Bains raconte deux mille ans de thermalisme : bains romains, établissement Second Empire et “ville aux mille balcons”. Final en Champagne à Essoyes, village-atelier de Renoir, où rivière, lumière et maisons champenoises ont inspiré le peintre. Un voyage de pierres, d’eaux et de vignes, au plus près d’un patrimoine vivant.
Réalisé par Élodie BOUTIT.
© MORGANE PRODUCTION