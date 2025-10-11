Documentaire

Pour échapper aux nitrates ou aux traces de médicament que l’on trouve parfois dans l’eau du robinet, nous sommes nombreux à privilégier l’eau en bouteille. Sur 10 verres d’eau consommés en France, 4 le sont de cette manière et cette tendance ne cesse de se renforcer.

Il est vrai que la publicité nous vante les qualités de cette eau pure, mais une étude américaine parue il y a quelques semaines a fait l’effet d’une bombe. Sur 250 bouteilles de marques, 93 % contenaient des micro-particules de plastique !

Ces particules viendraient du bouchon, du processus d’emboutissage mais aussi de la pollution de l’air ambiant. Émilie Lambin a enquêté sur cette nouvelle problématique, taboue chez les grandes marques. Alors buvons-nous de l’eau avec du plastique ?