Documentaire



Mathieu, amoureux passionné de la R5 Renault. Souvent appelée simplement R5, c’est une icône de l’automobile française et un symbole emblématique des années 1970 et 1980. Lorsqu’elle a fait son apparition sur le marché en 1972, elle a marqué un tournant significatif dans l’histoire de Renault et a eu un impact durable sur le secteur automobile en général. Ce modèle, à la fois modeste et révolutionnaire, a su captiver l’imagination des conducteurs grâce à ses caractéristiques innovantes et son design distinctif.

Conçu comme une voiture citadine polyvalente et accessible, la Renault 5 a su se démarquer par ses lignes audacieuses et sa silhouette compacte. Son design, signé par l’illustre carrossier Michel Boué, se caractérisait par une allure résolument moderne pour l’époque, avec ses formes arrondies et ses angles doux. La voiture était conçue pour répondre aux besoins des familles urbaines tout en offrant une conduite agréable et économique.

L’innovation ne s’est pas arrêtée au design. Sous le capot, la R5 proposait une gamme de moteurs qui alliait performance et efficacité. Dès ses débuts, elle offrait plusieurs options de motorisation, allant des versions les plus modestes aux variantes plus sportives, comme la Renault 5 Alpine et la célèbre R5 Turbo, qui ont marqué les esprits par leurs performances remarquables. La R5 Turbo en particulier est devenue une légende dans le monde des rallyes, avec des victoires notables en championnat du monde des rallyes.