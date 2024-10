Documentaire



Laeticia et Benjamin, 17 et 21 ans, attendent leur deuxième enfant tout en vivant dans une pièce de 20 m² chez la mère de Benjamin. Face à des conditions de vie précaires, ils cherchent désespérément un logement adapté et un emploi stable pour Benjamin. Malgré les difficultés financières et les défis quotidiens, leur priorité reste d’offrir un meilleur avenir à leur famille grandissante.