Conférence

Alors qu’environ un-e Suisse sur dix détient déjà des cryptomonnaies, leur adoption globale pourrait transformer les systèmes économiques actuels. Ces devises numériques offrent des transactions rapides, sécurisées et accessibles à moindre coût, faisant toujours davantage d’ombre aux acteurs bancaires. Cependant, de nombreux défis restent à relever: la volatilité, les préoccupations liées à la régulation, l’opacité des transactions, ou même l’impact environnemental de ce secteur valorisé à plus de 3500 milliards de dollars aujourd’hui.

Les cryptomonnaies et les technologies sous-jacentes, comme la blockchain, joueront-elles un rôle central dans l’économie mondiale de demain?