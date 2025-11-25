Documentaire

Derrière le glamour des croisières de luxe se cache une logistique impressionnante, une organisation militaire et une culture de l’excellence héritée des grandes traditions navales. Chaque navire incarne un idéal de perfection, où confort extrême, navigation de précision et discrétion absolue sont les maîtres-mots.

À l’heure où les ultra-riches cherchent à fuir la foule, la croisière privée devient un symbole de statut ultime. Ce documentaire propose une immersion unique dans un univers inaccessible au commun des mortels, entre prestige, innovation technologique et rêve de liberté totale sur les mers.