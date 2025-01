Documentaire

Grand Central, la plus grande gare du monde au cœur de New York, voit près d’un million de personnes passer chaque jour. Plus qu’une gare, c’est une véritable ville dans la ville, avec ses secrets et ses lieux inattendus. Bien loin de n’accueillir que des trains, cet endroit emblématique attire aussi des Français qui y vivent et travaillent. Une immersion fascinante dans ce décor de cinéma.