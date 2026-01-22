Documentaire

Palagruža, un rocher isolé surmonté d’un phare habité depuis 1875, se dresse au milieu de la mer Adriatique. Vojo Šain, l’un des derniers gardiens de phare de Croatie, y travaille depuis vingt-six ans. Cette île est bien plus qu’un simple lieu de travail, c’est son second foyer. Des semaines durant, il vit sans confort et à l’écart de la civilisation…

Entre travaux d’entretien, observations météorologiques et silence, le reportage suit le quotidien de Vojo, de son épouse, Manuela, et d’un nouveau collègue. Il dévoile une vie de privations, de proximité avec la nature et d’un amour profond pour la mer.

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 17/12/2026