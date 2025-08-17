Le Costa Rica jouit d’une douceur de vivre qui a su tirer profit de son histoire, notamment grâce à la culture des caféiers, qui transformèrent ce pays pauvre en la nation la plus prospère de la région. Mais ce pays abrite surtout 5% de la biodiversité de la planète et s’est forgé la réputation d’une nation vertueuse et respectueuse de la nature. Le voyage de Sophie Jovillard débute à deux pas de la capitale, San José.
Au sommaire :
– Connectés avec la nature
– Petit pays, grandes aventures
– Vivre avec le volcan Arenal
– Un paradis magnifié
– La prison devenue parc national
– Passion cacao