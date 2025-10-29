Podcast

Parfois, les sciences quittent leurs laboratoires et leurs terrains scientifiques. Parfois, elles s’aventurent sur des terrains artistiques ou des planches de théâtre.Elles se mélangent avec les arts, pour mieux interroger notre monde et proposer un autre regard sur les questionnements de nos sociétés. Artistes et chercheurs, chercheuses conversent, créent et mettent en scène la recherche tout en explorant les imaginaires collectifs.Aujourd’hui, nous tournons nos micros vers des conversations théâtrales… idéales.

Bienvenue au Labo des savoirs en direct du TU, le Théâtre Universitaire de Nantes, dans le cadre du festival IDÉAL, le festival imaginé par le TU depuis 2020, qui explore l’hybridation des arts vivants et des sciences, en invitant une communauté de chercheurs, chercheuses, artistes et universitaires à composer de nouvelles manières de faire récit du monde. Un festival qui a eu lieu du 15 au 28 mars 2024 et dont nous allons pouvoir parler sous le prisme de deux créations entre arts et sciences:

Nous explorerons ensemble deux conversations partagées: des formes inédites, produites par le TU, et créées à deux, entre un·e artiste et un·e chercheur·se à partir d’une démarche de recherche pour imaginer une publication sensible et innovante des sciences, et explorer de nouveaux imaginaires des savoirs.

La première que nous explorerons se nomme tout simplement La Nuit et elle est une conversation sur la place des enfants dans l’espace public la nuit, portée par nos deux invitées:

Perrine Mornay, metteuse en scène et performeuse

Catherine Huchet, maître de conférence en sciences de l’éducation et formatrice en didactique du français à l’Inspé de Nantes

Et notre deuxième performance tourne autour de La Catastrophe, conversation sur la fin du monde que nous dévoilerons en deuxième partie d’émission avec

Guillaume Baillart, metteur en scène

Erwan Verron, ingénieur en mécanique et structure des matériaux à Centrale Nantes

Une émission co-préparée, co-animée et co-réalisée par Dounia Saez et Sophie Podevin. Merci encore au TU pour son accueil !

Programmation du TU et des compagnies théâtrales ayant participé aux conversations:

https://tunantes.fr



https://www.collectifimpatience.org

