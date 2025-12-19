Les premières détections d’ondes gravitationnelles et les cartographies de l’ombre du trou noir central de la galaxie Messier 87 ont prouvé de façon quasi irréfutable l’existence de trous noirs géants au cœur des noyaux actifs de galaxies et des quasars. Que se passe-t-il dans les parages de ces énigmatiques objets cosmiques, frontières sans retour pour toute matière ou tout rayonnement absorbés, qui de façon imprévue s’avèrent aussi capables de propulser dans l’espace intergalactique de gigantesques jets à des vitesses proches de la vitesse de la lumière ? Les développements actuels de l’astronomie multi-spectrale, de la radio jusqu’aux rayons gamma extrêmes, apportent de nouveaux éléments de réponse.