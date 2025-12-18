Conférence

C’est sans doute le plus grand challenge que l’humanité ait jamais eu à relever : nous avons 30 ans pour remplacer le pétrole, le charbon et le gaz par des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en tête. Mais on ne peut pas faire d’électricité avec seulement du vent et du soleil ! Et la construction de transformateurs, éoliennes ou panneaux solaires, dépend d’une matière première indispensable : les métaux.

Notre dépendance aux énergies fossiles va donc se transformer en une dépendance aux métaux. Et nous ne sommes pas prêts ! Politiquement, géopolitiquement, industriellement, des changements sont nécessaires pour que les métaux ne deviennent pas les oubliés de la transition énergétique… et la source de difficultés insurmontables dans l’avenir.