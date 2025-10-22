Article

Avec l’arrivée de l’heure d’hiver, de nombreuses personnes peuvent ressentir une certaine désorientation due au changement d’horaire. Ce passage peut perturber notre rythme biologique et affecter notre sommeil, notre humeur et même notre productivité.

Voici quelques conseils pour anticiper ce changement et l’aborder sereinement.

Tout d’abord, il est important de préparer votre horloge interne en douceur. Une semaine avant le passage à l’heure d’hiver, essayez d’ajuster progressivement votre heure de coucher et de réveil. Allez vous coucher 10 à 15 minutes plus tôt chaque jour pour vous habituer au nouveau rythme.

Cette transition en douceur peut aider votre corps à s’adapter sans ressentir de décalage significatif.

Ensuite, prêtez attention à votre exposition à la lumière naturelle. Avec la réduction des heures de clarté en hiver, il est crucial d’optimiser votre exposition à la lumière du jour, surtout le matin. Essayez de passer du temps à l’extérieur, même si c’est juste pour une courte promenade.

La lumière naturelle aide à réguler votre horloge biologique, améliore votre humeur et augmente vos niveaux d’énergie.

Le soir, pensez à créer une routine de détente pour signaler à votre corps qu’il est temps de se préparer au sommeil. Évitez les écrans lumineux au moins une heure avant de vous coucher, car la lumière bleue qu’ils émettent peut perturber la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Privilégiez plutôt des activités relaxantes comme la lecture, la méditation ou un bain chaud.

Il est également important de maintenir une alimentation équilibrée pour soutenir votre bien-être général. Évitez les repas lourds et les boissons contenant de la caféine ou de l’alcool avant le coucher, car ils peuvent perturber votre sommeil.

Optez pour des repas légers en soirée et hydratez-vous correctement tout au long de la journée.

Enfin, ne négligez pas l’importance de l’activité physique. L’exercice régulier peut aider à améliorer la qualité du sommeil et à réduire le stress. Cependant, essayez d’éviter les entraînements intenses juste avant de vous coucher, car ils peuvent avoir l’effet inverse et vous maintenir éveillé.