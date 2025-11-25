Documentaire

Quelque chose a changé au royaume de la silhouette ! Les rondes, les girondes, les poupines, les voluptueuses, bref, les vraies femmes sont de retour ! Entre la peau et les os, la chair a retrouvé sa place. Fini de dissimuler, il est temps d’assumer. Aujourd’hui, être ronde est dans l’air du temps. Les people qui assument leurs courbes, de Lily Allen à Beyoncé en passant par Kate Winslet ou Monica Belluci, nous ont libérées. Nous avons suivi un concours de beauté exceptionnel ! Ici pas de mannequins maigrichons mais de belles plantes voluptueuses, totalement décomplexées. Seuls critères requis : faire une taille 44 minimum et être sexy en diable.

Réalisation : Stéphanie Ponsart

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions