Documentaire

Tout le monde en a entendu parler, mais que sait-on finalement des compagnons du devoir ? Des jeunes ouvriers et artisans qui se forment au contact des anciens pendant plusieurs années en parcourant la France. Une tradition d’excellence et un univers ésotérique et mystérieux, dont les origines remontent aux bâtisseurs de cathédrales. Mais à part ça ? Nous les avions filmés dans leur maison d’Angers en 1993. Les compagnons du tour de France semblaient déjà d’une autre époque avec leurs drôles de chants, leurs cérémonies étranges, leurs savoir-faire ancestraux et leurs noms curieux. Un documentaire d’Antoine ROUX.