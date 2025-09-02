Dans cet épisode d’Extraterrien, j’ai eu l’honneur de recevoir Xavier Thévenard, triple vainqueur de l’UTMB, accompagné de Benoît, nutritionniste et fondateur de Baouw. On a parlé résilience face à la maladie de Lyme, comment la nutrition consciente peut tout changer dans la performance et la santé, et surtout l’importance de préserver notre environnement, que ce soit à travers nos choix alimentaires ou nos déplacements. Un échange inspirant, honnête, à la croisée du sport, de la santé et des convictions personnelles. Si vous cherchez du concret pour optimiser votre mode de vie d’athlète et agir pour la planète, cet épisode est fait pour vous !