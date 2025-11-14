Et si votre enfant allait à la salle de sport comme vous, faire des tractions ou du rameur? Improbable vous pensez? Aux Etats-Unis, c’est possible! Des salles spécialisées pour jeunes ados entre 6 et 15 ans se développent et leur offrent les mêmes activités qu’aux adultes. Un concept qui n’est pas encore importé en France, mais qui pourrait bien trouver un jour un public.