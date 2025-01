Article

Acheter un terrain pour y bâtir une maison ou un projet immobilier est une décision majeure qui nécessite de nombreuses vérifications en amont. Un terrain peut sembler parfait en apparence, mais il peut être soumis à des réglementations strictes, des contraintes environnementales ou encore des servitudes administratives qui rendent la construction difficile, voire impossible.

Conseil : « Avant toute signature, consultez un professionnel de l’urbanisme ou un notaire pour éviter les mauvaises surprises. »

Donc comment savoir si un terrain est constructible ? Avant de vous engager dans un achat, il est essentiel d’analyser plusieurs éléments, notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le certificat d’urbanisme, la viabilisation du terrain, les risques naturels et bien d’autres facteurs.

Ne pas effectuer ces vérifications peut entraîner des coûts supplémentaires, des délais allongés, voire l’impossibilité de construire votre projet.

Consulter le plan local d’urbanisme (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document élaboré par la mairie qui fixe les règles d’aménagement et de construction au sein d’une commune. Il détermine les zones constructibles et non constructibles, les restrictions en matière de construction et les obligations spécifiques à respecter.

Ce document est primordial, car il vous permettra de savoir immédiatement si votre terrain est situé en zone urbaine (U), en zone à urbaniser (AU), ou au contraire en zone agricole (A) ou naturelle (N), qui sont généralement non constructibles.

Conseil : « Consultez le PLU en mairie et demandez une explication détaillée des règles applicables à votre terrain. »

Au-delà du zonage, le PLU précise également de nombreuses règles qui peuvent impacter votre projet, comme la hauteur maximale des constructions, l’emprise au sol autorisée, la distance à respecter entre les bâtiments et les limites du terrain, ainsi que d’éventuelles servitudes d’utilité publique (proximité d’un monument historique, passage de réseaux électriques, protection paysagère, etc.).

Il est donc indispensable de consulter ce document en mairie ou sur le site internet de la commune pour s’assurer que votre projet est réalisable.

Avant d’acheter un terrain, vérifiez sa constructibilité en consultant le PLU, en demandant un certificat d’urbanisme, en contrôlant sa viabilisation et en évaluant les risques naturels et les servitudes.

Demander un certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme (CU) est un document administratif qui complète l’information donnée par le PLU en apportant des précisions sur la constructibilité et les règles applicables à un terrain donné. Il en existe deux types :

Le certificat d’urbanisme informatif (CUa) permet d’obtenir des renseignements sur les règles d’urbanisme applicables , les limitations administratives et les éventuelles taxes d’urbanisme . Cependant, il ne garantit pas que le terrain est constructible.

permet d’obtenir des renseignements sur les , les et les . Cependant, il ne garantit pas que le terrain est constructible. Le certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) va plus loin en indiquant si un projet précis peut être réalisé sur le terrain. Il donne également des informations sur les raccordements aux réseaux publics (eau, électricité, assainissement).

Conseil : « Déposez toujours une demande de certificat d’urbanisme avant d’acheter un terrain, même si celui-ci semble constructible. »

Obtenir un certificat d’urbanisme est fortement conseillé avant tout achat, car il permet d’avoir une confirmation officielle des possibilités de construction.

Ce document est délivré gratuitement par la mairie et a une durée de validité de 18 mois, renouvelable une fois.

Vérifier la viabilisation du terrain

Un terrain peut être constructible sur le papier, mais non viabilisé, ce qui signifie qu’il n’est pas encore raccordé aux réseaux publics essentiels.

Avant d’acheter, il est indispensable de vérifier la disponibilité et la faisabilité des raccordements suivants :

L’eau potable : un terrain doit pouvoir être raccordé au réseau d’eau communal pour permettre une alimentation conforme aux normes sanitaires.

: un terrain doit pouvoir être raccordé au réseau d’eau communal pour permettre une alimentation conforme aux normes sanitaires. L’électricité : la proximité d’un point de raccordement électrique est essentielle pour éviter des coûts élevés d’installation.

: la proximité d’un point de raccordement électrique est essentielle pour éviter des coûts élevés d’installation. Le gaz : certains terrains ne sont pas desservis par le gaz de ville, ce qui oblige à installer une citerne de gaz ou à opter pour une autre source d’énergie.

: certains terrains ne sont pas desservis par le gaz de ville, ce qui oblige à installer une citerne de gaz ou à opter pour une autre source d’énergie. L’assainissement : si le terrain n’est pas relié au tout-à-l’égout , il faudra prévoir un système d’assainissement individuel (fosse septique), ce qui peut représenter un coût important.

: si le terrain n’est pas relié au , il faudra prévoir un (fosse septique), ce qui peut représenter un coût important. Les télécommunications : pour assurer un accès à Internet et au téléphone, il est important de vérifier la présence des infrastructures nécessaires, notamment la fibre optique.

Conseil : « Demandez un devis de viabilisation avant d’acheter, car ces travaux peuvent représenter un coût significatif. »

Un terrain non viabilisé peut entraîner des frais supplémentaires considérables. Il est donc essentiel d’obtenir une estimation des coûts de raccordement avant de finaliser l’achat.

Examiner les risques naturels et les contraintes environnementales

Un terrain peut être constructible sur le plan administratif, mais exposé à des risques naturels qui peuvent restreindre ou compliquer la construction. Il est crucial de vérifier si le terrain est situé dans :

Une zone inondable : certaines communes sont soumises à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui impose des restrictions sur les constructions.

: certaines communes sont soumises à un qui impose des restrictions sur les constructions. Une zone à risque de glissement de terrain ou de séisme : des analyses géotechniques peuvent être nécessaires pour garantir la stabilité du sol.

: des analyses géotechniques peuvent être nécessaires pour garantir la stabilité du sol. Un secteur exposé à des pollutions des sols : un terrain anciennement utilisé pour une activité industrielle peut nécessiter une dépollution coûteuse avant toute construction.

Conseil : « Vérifiez les cartes des risques naturels disponibles en mairie ou sur le site Géorisques. »

Ces informations sont disponibles auprès des services de la préfecture, de la mairie ou sur le site Géorisques.

Faire une étude de sol

L’étude de sol est un diagnostic technique qui permet d’analyser la nature du sol et d’évaluer ses capacités portantes pour la construction.

Cette étude est particulièrement recommandée pour éviter les mauvaises surprises liées à un sol instable ou inadapté, qui pourrait nécessiter des fondations renforcées ou des travaux de terrassement coûteux.

Conseil : « Une étude de sol peut vous éviter de lourds surcoûts en cas de mauvaise qualité du terrain. »

Depuis le 1er janvier 2020, l’étude de sol est obligatoire pour les terrains situés dans des zones où les risques liés aux mouvements d’argile sont élevés. Faire réaliser cette étude avant l’achat permet d’anticiper d’éventuelles contraintes techniques et d’éviter des surcoûts imprévus.

Conclusion : comment savoir si un terrain est constructible ?

Avant d’acheter un terrain, il est crucial de procéder à une analyse approfondie de sa constructibilité en prenant en compte plusieurs critères essentiels.

Vérifier le PLU, demander un certificat d’urbanisme, s’assurer que le terrain est viabilisé, examiner les risques naturels, faire une étude de sol et vérifier les servitudes existantes sont des étapes indispensables pour éviter les mauvaises surprises.

Conseil : « Ne vous fiez pas aux apparences : un terrain constructible peut cacher des contraintes coûteuses. »

En prenant le temps d’effectuer toutes ces vérifications, vous vous assurez que votre projet immobilier pourra se concrétiser dans les meilleures conditions, sans obstacles administratifs, techniques ou financiers imprévus.