Documentaire



Aux quatre coins de la planète, des militants d’un genre nouveau dénoncent les injustices au moyen du rire, une arme de dérision massive. Pendant plusieurs mois, Martin Boudot s’est immiscé dans les actions de ces activistes afin de comprendre leurs méthodes et mesurer leur efficacité. En France, il a suivi des clowns antimilitaristes et anti-extrême droite, puis le collectif « Sauvons les riches » dans une désopilante intervention au magazine Le Figaro. Puis à l’étranger, il est parti à la rencontre des « Yes Men », les papes de ces combats par le rire. Enfin, son enquête s’est attardée sur d’autres nez rouges, en Egypte, en Syrie, où il est beaucoup plus risqué de se moquer des puissants… Le dernier portrait, celui de Raed Fares, est particulièrement émouvant. Malgré les bombes, ce Syrien écrit et réalise des sketchs drôlatiques pour résister et interpeler la communauté internationale.

Un film de 90’ qui nous fait rire quand tout porte à pleurer.

Réalisation : Martin Boudot