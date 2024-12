Documentaire

L’histoire commence il y a plus de 1500 ans avant notre ère aux bords du Hwang Ho- ou fleuve jaune- et Yang-Tsé Kiang- ou fleuve bleu dont la force a été tant redoutée par l’homme. Pour les dompter, le célèbre empereur Quinshihuangdi considéré aujourd’hui comme le premier unificateur de la Grande Chine, met en place des systèmes d’irrigation ultra-sophistiqués et dissuade son peuple de s’adonner aux prières et aux rites pour combattre les démons de l’eau.La découverte en 1974 de la tombe de Quinshihuangdi témoigne d’une vénération sans bornes pour le sauveur de cette terre condamnée aux caprices des fleuves : 8000 guerriers de terre cuite auxtraits personnalisés, accompagnent le roi pour l’éternité.

Réalisateur : Katsuhiro INOUE & Serge TIGNIERES