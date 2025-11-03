Depuis sa mise en accès libre en novembre 2022, ChatGPT suscite à la fois la fascination et l’appréhension, tout en provoquant un engouement inédit. De quoi ce système d’intelligence artificielle (IA) est-il réellement capable ? Notre langue va-t-elle changer dans le monde des machines parlantes ? L’art à l’époque de l’intelligence artificielle sera-t-il plus beau ou simplement différent ?