Conférence Expositions et médias : enjeux d’une dialectique actuelle Porté par les laboratoires François-Georges Pariset et MICA de l’Université Bordeaux Montaigne, le colloque « Expositions et médias : enjeux...

Conférence L’Art Déco en France Un style de vie ? Une mode ? Un art de vivre ? Une mentalité ? Une époque ?...

Article Glenn Kroiss, un artiste aux multiples talents Glenn Kroiss, né le 3 octobre 1995 à Atlanta (Géorgie), est un artiste franco-américain aux multiples talents, reconnu pour...

Documentaire La Collection qui n’existait pas – Portrait d’Herman Daled Herman Daled est un collectionneur à part. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend...

Podcast L’identité artistique Anna Chedid, alias NACH, autrice-compositrice, interprète et musicienne nous invite à ne jamais oublier les deux ingrédients principaux d’une...

Documentaire Madame Arthur : le cabaret du mélange des genres L’espace d’un soir, elles sont ils, ou l’inverse. Depuis 1946, dans le cabaret parisien Madame Arthur on se presse...

Conférence Dolce Vita ? Art décoratif italien 1900-1940 L’art décoratif italien entre 1900 et 1940 est marqué par une évolution rapide et fascinante, allant du mouvement Liberty...

Documentaire Comment devenir artiste ? Qui n’a pas rêvé un jour d’être artiste ? Mais pour s’imposer sur le marché de l’art, et bien...

Documentaire Créateurs africains : quand la mode, la danse et l’art se rencontrent Découvrez trois talents uniques : Amine Bendriouich, styliste marocain et créateur du label AB-CB, qui habille des stars comme...

Documentaire Hongkong – Censure. Contestation. Culture Rencontre avec des artistes hongkongais qui luttent contre la censure grandissante de Pékin : certains se sont exilés, comme Kacey Wong, qui...

Documentaire Artistes français sans frontières Ce sont des artistes français qui n’ont pas de frontière. Leur territoire, les cinq continents. Culture T se penche...

Documentaire Gosette Lubondo et Patrick Kabré : art et engagement en Afrique Découvrez Gosette Lubondo, photographe congolaise qui redonne vie aux lieux abandonnés à travers des mises en scène uniques. Plongez...

Conférence Les mousquetaires au théâtre au 19e siècle Au XIXe siècle, les mousquetaires connaissent un regain d’intérêt sur les planches théâtrales, incarnant un idéal de bravoure, de...

Podcast Identifier ses blocages Anna Chedid nous aide à identifier nos croyances limitantes et les pensées bloquantes qui remontent souvent à l’enfance, pour...

Documentaire Ces baisers-là Le baiser n’est pas universel, dans certains pays il est interdit. Dans l’art il n’a jamais été une évidence....

Documentaire Camille réenchante la réalité en réalisant des œuvres interactives poétiques Explorant avec délice la magie des nouvelles technologies, l’artiste Camille Scherrer réenchante la réalité de son regard poétique et...

Conférence Jouer Molière Entre comédies et « pièces sérieuses », y a-t-il pour les comédiens une manière moliéresque de jouer ? Une voix...