Jambon, saucisson, pâté en croûte ou fromage de tête… Sur le papier, ça ne fait pas forcément rêver. Pendant des années, la charcuterie était le parent pauvre de la gastronomie française. Si les bouchers, les pâtissiers, fromagers et primeurs sont admirés, le charcutier lui, a encore trop souvent une image ringarde. Pourtant, des artisans français, amoureux de leurs métiers et de leurs produits, s’engagent dorénavant à lui rendre ses lettres de noblesse.

Un documentaire de Sophie Alexanian