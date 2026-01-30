Le business des champignons sauvages oscille entre tradition forestière et investissements technologiques. Ce reportage présente les coulisses d’une filière où le cèpe se négocie à 28 eur/kg et où la morille devient un objet de culture expérimental. Entre les transactions en liquide au fond des bois et le pari financier de nouveaux cultivateurs comme Francine et Eric, le documentaire révèle l’opacité d’un marché pesant 20,000 tonnes par an. Un portrait factuel sur « l’or blanc » des Français, où la nature garde toujours le dernier mot sur le profit.