Documentaire

Les restaurants sont de retour, tous en terrasse !Après avoir bavé devant Top Chef, c’est l’occasion d’aller tester de nouveaux plats pour de vrai et, pourquoi pas, de se faire plaisir en testant un restaurant étoilé ?

Chaque année, c’est le même stress pour les chefs: entre les jeunes qui rêvent de décrocher leur première étoile, et les chefs renommés qui espèrent garder les leurs, l’annonce du Guide Michelin est le gala de prestige dans le monde de la gastronomie.

Mais derrière cette course aux étoiles synonyme de prestige, de plus en plus de critiques s’élèvent contre le célèbre Guide Michelin, le livre de référence de la gastronomie. Baisse des ventes, chefs qui veulent rendre leurs étoiles, critiques acerbes contre la nouvelle direction, le guide Michelin vit une période difficile, au point que certains annoncent sa mort dans les années qui viennent.

Le plus célèbre des frondeurs, c’est bien sûr Marc Veyrat, chef de référence en France, qui a formé sept chefs qui sont ensuite devenus triple étoilés. Malgré ce CV impressionnant et une reconnaissance unanime dans tous les autres guides, le restaurant du chef savoyard a perdu une étoile. Décision incompréhensible pour Marc Veyrat, qui est tombé en dépression et a attaqué le guide en justice. Il ne veut plus y figurer. Et il n’est pas le seul : chez nous, certains restaurateurs comme Karen Keygnaert ont quitté la course aux étoiles.

Car le prestige de l’étoile n’est rien comparé au stress pour les chefs : contrairement à ce qu’on pourrait croire, les 2 étoiles ne vont pas bien chez nous. En 2018, la moitié ont enregistré des pertes nettes. Pire, si le restaurant perd une étoile, il risque la faillite.