Entre les plaines immenses du Kruger et les terres arides d’Amboseli, ce film suit ceux qui vivent chaque jour aux côtés de la faune africaine. Guides, rangers, chercheurs ou employés, tous partagent la même mission : protéger les animaux et maintenir l’équilibre fragile entre humains et nature. Leur quotidien mêle surveillance des prédateurs, gestion des conflits avec les communautés locales, sauvetages d’animaux, reboisements, transmission du savoir et lutte contre le braconnage. À travers leurs parcours, Kruger et Amboseli révèlent deux visages complémentaires de la conservation en Afrique.