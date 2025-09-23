Immersion exclusive à Cayenne, en Guyane française, considérée comme l’un des territoires les plus dangereux de France. Entre trafic, violences quotidiennes et immigration clandestine, les forces de l’ordre luttent chaque jour contre une insécurité grandissante. Découvrez dans ce documentaire en Guyane le quotidien de la population, les interventions de la police et la réalité de ce département français situé à 7000 km de Paris.