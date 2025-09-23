Après la mort au volant de son mari routier, Sophie Rollet enquête en solitaire et découvre l’implication possible des...
Lorsque Lutrische Dancy rencontre Walter à 36 ans, elle pense avoir enfin trouvé l’homme qui lui convient. Mais un...
Enquêtes, indics, interpellations… Un officier des stups raconte son quotidien dans l’univers du trafic de drogue en banlieue parisienne....
Ce soir vous embarquez avec nous pour un voyage sous terre, on vous parle de chemin de fer urbain...
Le docteur Marcel Petiot. Son seul nom évoque l’un des pires assassins de l’histoire. Aux heures les plus noires...
Courses sauvages, excès de vitesse, points achetés illégalement… Les chauffards ne reculent devant rien. Partez sur les traces de...
La police est en alerte, les forces de l’ordre ont repéré une voiture impliquée dans pas moins de 3...
La gendarmerie se rend sur un lieu de surveillance avec comme objectif d’interpeller deux suspects qui auraient participé à...
Une course-poursuite à 190 km/h sur le périphérique parisien pour stopper un GSXR, un slalom au milieu des voitures...
Le monde judiciaire a été ébranlé il y a 5 ans par l’arrestation puis la condamnation à la prison...
En un instant, le banal contrôle se transforme en course-poursuite pour les policiers du périphérique.
Selon les statistiques publiées par le ministère de l’Intérieur en juillet 2024, un Français est victime d’une agression physique...
Une course-poursuite spectaculaire oppose les forces de l’ordre à un convoi rapide, soupçonné d’activités illégales. Entre vitesse excessive et...
Roy Norris était un tueur en série américain qui, en 1979, a enlevé, torturé, violé et assassiné cinq jeunes...
A Naples, dans le quartier de Scampia, les barres d’immeubles sont devenues le symbole de la mafia napolitaine. Il...
En 1972, pendant la guerre civile au Cambodge, une statue en grès est arrachée au temple millénaire de Koh...
Traquer les automobilistes sans permis, le défi numéro 1 des policiers de la brigade motocycliste. Les fraudes au code...
Affaires sensibles revient sur l’affaire Ranucci, du nom de ce jeune homme condamné à mort, exécuté en juillet 1976...
Vrai prince charmant ou escroc ? Voici comment le savoir. J’ai analysé 7000 messages d’arnaques sentimentales et voici ce...
En 1982, à Seattle, trois corps de femmes sont découverts dans la Green River en très peu de temps....
