8 tonnes de métal envolées en une nuit, pour un butin estimé à près de 60 000 euros. Près de Calais, un vol hors norme déclenche une chasse à l’homme haletante. Très vite, un témoin-clé oriente l’enquête vers un campement difficile d’accès. Les suspects ? Des profils insaisissables, bien connus des autorités.

Mais comment un tel casse a-t-il pu réussir malgré un système de sécurité renforcé ?

Et surtout… qui, de l’intérieur, aurait pu faciliter l’opération ?

Le gendarme chargé de l’affaire le sait : chaque heure compte. Car ces métaux volés partent vite, souvent écoulés en Belgique, où les receleurs se font discrets… mais nombreux.

Ce documentaire exclusif vous plonge au cœur d’un phénomène national : plus de 10 000 vols de métaux par an en France. Une menace silencieuse qui frappe entreprises et particuliers… dans l’ombre