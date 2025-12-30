Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Marlon Brando et Elia Kazan – Légendes du Cinéma Retour sur une collaboration qui a abouti à trois chefs d’oeuvre du cinéma américain : «Un Tramway nommé désir»,...

Conférence Marilyn en noir et blond Septembre 1954. Dans la chaleur de l’été new-yorkais, une robe blanche se déploie en corolle au-dessus d’une bouche de...

Conférence La représentation des noir.e.s dans le cinéma français Cette conférence propose un focus sur la représentation dominante des populations noires dans l’actuel cinéma français de fiction. Nous...

Documentaire Ouganda : le cinéma du bidonville C’est dans un bidonville de Kampala, qu’un studio de fortune bouscule toutes les normes du cinéma. Avec des budgets...

Article 4 infos insolites sur les films Harry Potter Si vous êtes un fan de l’univers de Harry Potter, vous pensez peut-être tout connaître sur les aventures du...

Podcast Alec Baldwin, quand le cinéma tue Ce serait presque un début de scénario : c’est l’histoire d’un tournage qui tourne mal, d’un acteur qui tire et...

Documentaire Les anti-héros sont devenus leurs chouchous Quand le côté badasse séduit les scénaristes de Marvel

Podcast Lindsay Lohan, la cool girl des années 2000 Bien plus qu’une starlette en perte de vitesse dont les déboires ont alimenté tous les tabloïds, Lindsay Lohan est...

Documentaire Adam Sandler, un talent inné pour l’humour Adam Sandler est un acteur, humoriste, scénariste, producteur et musicien américain, né le 9 septembre 1966 à New York....

Documentaire Conversation secrète Vincent Cassel Michel Denisot propose un entretien qui épouse les formes de la confidence avec le comédien et producteur Vincent Cassel...

Documentaire Théâtre : des acteurs trisomiques pour rire du handicap C’est une troupe de théâtre professionnelle un peu particulière. Composée uniquement de comédiens atteints de trisomie 21, ils interviennent...

Documentaire Boris Karloff & Bela Lugosi – Légendes du Cinéma C’est une paire de boulons sur le cou et des canines bien affûtées qui ont marqué à tout jamais...

Documentaire Hugh Grant, le roi de la comédie romantique Hugh Grant est un acteur et producteur britannique. Il est principalement connu pour avoir tenu les premiers rôles masculins...

Documentaire Clark Gable & Carole Lombard – Légendes du Cinéma Acteurs adulés dont les carrières brillaient dans les années 30, Clark Gable et Carole Lombard ont vécu la plus...

Documentaire Claude Lelouch, le boss de Deauville Rencontre avec Claude Lelouch, l’un des plus grands réalisateurs Français, qui depuis 60 ans arpente les planches de Deauville....

Documentaire Natalie Portman, bienveillante et généreuse Natalie Portman est une actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine. Elle fait ses débuts au cinéma en 1993, à douze...

Documentaire Judy Garland, le crépuscule de l’arc-en-ciel Elle a commencé sa carrière à l’âge de 17 ans avec un succès mondial, « Le Magicien d’Oz »,...

Documentaire Sharon Stone, la monde à ses pieds Sharon Stone est une actrice et productrice de cinéma américaine, née le 10 mars 1958 à Meadville (Pennsylvanie). Après...

Documentaire Orange mécanique, les rouages de la violence Accusé à tort de magnifier la violence dans son roman d’anticipation choc, adapté au cinéma par Stanley Kubrick, Anthony...