Conférence Intensifier mon entraînement de course à pied Intensifier son entraînement de course à pied est une étape cruciale pour progresser, dépasser ses limites et atteindre de...

Article Quels aliments privilégier avant de partir en trail ? Lorsqu’on se prépare à partir en trail, il est essentiel de bien choisir ses aliments pour optimiser ses performances...

Podcast Cet expert donne 10 techniques pour mieux récupérer Arnaud Tortel, kinésithérapeute passionné de médecine naturelle et fondateur de la marque Iakota, nous dévoile les secrets de la...

Podcast Michel Pollentier : le crapaud, la poire et la tragi-comédie de l’Alpe Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l’Alpe-d’Huez :...

Article Les bienfaits du yoga pour les seniors : réalité ou mythe ? Le yoga, une pratique ancestrale originaire de l’Inde, a gagné en popularité dans le monde entier ces dernières décennies....

Conférence Sécurité et domaine skiable Chaque année le débat de la sécurité sur les pistes de ski refait surface. Ce début d’année marqué par...

Conférence Le mental en escalade L’escalade, est certes un sport physique et technique mais la dimension mentale de cette discipline est fondamentale. Pour progresser...

Podcast Mathis Dumas : son incroyable histoire Aujourd’hui, nous plongeons dans l’univers fascinant de Mathis Dumas, le guide qui a aidé Inoxtag à passer du statut...

Documentaire Virile(e) « Arrête la muscu sinon tu vas ressembler à un homme. » Voici le type de phrase que l’on...

Documentaire Rise Le voyage commence sur nos terres européennes où chacun des riders du film pousse chaque année son niveau de...

Documentaire Le mont Rose & la pointe Dufour Vivez l’ascension du deuxième plus haut sommet d’Europe Occidentale comme si vous y étiez, en bénéficiant des conseils de...

Documentaire Sedna: riders freestyle Anne-Flore Marxer, Phil Meier, Thibaud Duchosal, Richard Amacker et Nicolas Boidevézi, 5 riders freestyle tous plus talentueux les uns...

Documentaire Paris, la fièvre olympique Un record de billets vendus, des arènes olympiques à l’ambiance survoltée, des millions de visiteurs dans les rues de...

Documentaire L’intégration d’Anastasiia Kirpichnikova en France Anastasiia Kirpichnikova, âgée de 24 ans, est une nageuse talentueuse qui a déjà fait ses preuves sur la scène...

Documentaire Alpes, les dangers de la montagne Les sports de plein air et de montagne provoquent bien sur de formidables émotions et sensations mais peuvent aussi...

Documentaire Road to Wimbledon Documentaire sur le tournoi de Wimbledon qui se tient tous les ans en juin à Londres.

Article Que manger avant un triathlon ? Le triathlon est une discipline sportive qui sollicite intensément le corps et l’esprit, combinant trois activités physiques : la...

Documentaire Science du combat – Les armes humaines Saviez-vous que quatre personnes sur cinq seraient victimes d’un acte de violence au moins une fois dans leur vie?...