Il y a tout juste 40 ans, Björn Borg et John McEnroe livraient en finale de Wimbledon un duel homérique, sublimé par le tie-break le plus célèbre de l’histoire du tennis. Un sommet de dramaturgie, dont les deux champions sont sortis grandis. Le point culminant d’une rivalité pas comme les autres et de l’âge d’or du tennis.