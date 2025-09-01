Podcast

Le breton Guirec Soudée s’est rapidement démarqué en bouclant avec sa poule Monique un tour du monde par les deux pôles. Par cet exploit, Il devient le plus jeune navigateur à franchir le périlleux passage du Nord Ouest. En 2021, il se lance un nouveau défi : traverser l’Atlantique à la rame. Encore en route, il décide de s’engager dans la traversée retour, par le terrible Atlantique Nord.

Commence ici une toute autre histoire. Les premiers coups de rame à contre-courant sont pénibles. L’effort colossal. Oser se reposer, c’est accepter de voir son bateau reculer. Mais pour Guirec, ce n’est que le début de la galère. Car une tempête se lève, et les fichiers météo sont unanimes : elle va être sévère.