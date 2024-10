Documentaire



C’est le loisir hivernal par excellence ! Mais le ski a mauvaise réputation. Les stations seraient à la fois trop loin et trop chères… Et pourtant, en Belgique, et dans le Nord de la France, le plat pays recèle quelques stations pas comme les autres. Clientèle de proximité et tarifs démocratiques… Quand il neige, c’est un vrai bon plan ! Le ski pour tous, ça se passe au plat pays… Un documentaire d’Éléonore Duplay.