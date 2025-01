Documentaire

Un arbitre, deux équipes et…. du théâtre, les matchs d’improvisation viennent d’être reconnus par l’Education Nationale, qui y voit un facteur de lien social et une manière d’améliorer sa culture générale ! Le concept est né dans l’imagination de deux comédiens canadiens : amener du spectacle dans les lieux les plus fréquentés par le public : les patinoires des clubs de hockey. Les comédiens Jamel Debouzze, Sophia Aram ou Arnaud Tsamere l’ont pratiqué mais aujourd’hui de plus en plus d’amateurs se retrouvent chaque semaine face au public. En Provence Alpes Côte d’Azur, les ligues se multiplient et à Grasse, le théâtre n’a pas attendu cette reconnaissance officielle pour se lancer dans l’aventure. Des collégiens préparent un trophée national et des comédiens forment des salariés d’une grande entreprise partenaire. Un documentaire de Magali Roubaud-Soutrelle – Frederic Cerruli – Beatrice Mariani – Fabrice Gras