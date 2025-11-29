Trésors, tableaux, sculptures, et livres rares : les collections d’art relèvent d’une pratique qui reflète l’histoire des collectionneurs ainsi...
Les vacances, c’est sacré et cela se prépare dès la rentrée. Surtout si on est adepte des grands périples...
Le tufting est une technique de fabrication textile qui a gagné une immense popularité ces dernières années, notamment dans...
La couture c’est tendance ! Le Sweat Shop est un café couture qui propose des machines à coudre en...
Depuis quelques années, la détection de métaux gagne en popularité auprès des amateurs de loisirs en plein air. Pourtant,...
Étienne Normandin est Vice-Président de l’Association des entomologistes amateurs du Québec. Dans cette vidéo-conférence, il s’adresse à ceux désirant...
Danièle Giraudy est conservateur général honoraire du patrimoine, chargée des collections de la fondation et de leurs expositions.
La foire aux trucs, un lieu de magie interdit au grand public
Au coeur de l’Afrique Australe, le bush namibien est une terre de prédilection du chasseur de grand gibier. Dans...
À une époque où la technologie et l’Internet façonnent notre mode de vie, les casinos en ligne ont émergé...
Jonathan, 30 ans, a un rêve fou : devenir l’homme le plus fort du monde. Accompagné de son ami...
Traditionnellement, un nain de jardin possède une barbe blanche, un visage au teint rose et un bonnet rouge; il...
Comme chaque année en France, l’arrivée des beaux jours rime avec vide grenier ! A Champagne-sur-Oise à 1h30 de...
C’est en Martinique que C’est pas Sorcier nous entraîne pour découvrir la plongée sous-marine. Dans les profondeurs de la...
Surnommé Loulou, Lionel Franc fait partie des adeptes du cliff diving. Régulièrement, ce Marseillais plonge du haut des falaises...
Dominique THEVENAU sera notre guide pour cette pêche de la daurade grise au surfcasting. Il détaillera le matériel utilisé...
Envie de liberté au volant, d’emmener sa maison avec soi et de s’arrêter pour dormir en plein milieu de...
Un globe terrestre est une représentation géographique de la planète Terre à une échelle réduite montée sur un support....
Ici, c’est le plus crade qui gagne ! Le Mud Day est devenu en quelques années un événement incontournable...
Elle transforme mes enfants en monstres
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site