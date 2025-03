Conférence

Le blanchiment, du fait de sa nature occulte intrinsèque, est un phénomène difficile à quantifier. Pour autant, dans un rapport paru en 2022, la Cour des comptes l’évalue à 3 % du produit intérieur brut mondial et 1,3 % du PIB à l’échelle européenne. Compte tenu des risques importants qu’il fait peser sur l’économie et le système financier, ce sujet est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics.

Dans ce contexte, le développement et la démocratisation de l’usage des cryptoactifs a suscité des réflexions sur les opportunités et les risques engendrés par ces nouveaux instruments. Bien qu’ils ne constituent pas aujourd’hui un des principaux moyens pour blanchir l’argent sale, l’utilisation accrue des actifs numériques par les organisations criminelles soulève de nombreuses interrogations sur le régime juridique à leur appliquer, eu notamment égard à leur nature spécifique et aux considérations techniques latentes.

Dans une période où aux profondes mutations technologiques ont répondu d’importantes évolutions juridiques, cette conférence se propose d’aborder ces différents enjeux en croisant les regards entre universitaires et praticiens, à l’intersection du droit, de l’économie et de la finance.