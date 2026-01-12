La bière sans alcool est en train de gagner des parts de marché. En 2021, 5 % de la bière consommée en Suisse était sans alcool et la demande ne cesse de croître.
La gamme des bières sans alcool disponibles sur le marché s’est beaucoup développée ces dernières années ; les commerces spécialisés peuvent ainsi proposer un grand nombre de styles différents sur leurs étals. Les prix pratiqués n’alourdissent, d’autre part, pas le budget des clients car ils se situent dans la même gamme de prix que ceux de la version alcoolisée.
Mais à quoi ces produits ressemblent-ils et comment sont-ils élaborés ? Reportage.