Lorsque vient le temps de cuisiner en plein air, plusieurs options s’offrent à vous : barbecue, brasero et plancha....
Congeler le pain est une pratique courante dans de nombreux foyers, mais elle suscite parfois des interrogations quant à...
Le chocolat qui blanchit, phénomène connu sous le nom de « blanchiment », intrigue souvent les amateurs de chocolat. Ce changement...
De quoi faire des sacrées soirées dans cette usine !
Un bon roquefort commence par de belles brebis
Ces trésors forestiers réservés aux riches
Au départ c’était une enseigne de militants, aujourd’hui elle fait partie du quotidien des français. Avec ses 560 magasins...
Le poisson est un aliment polyvalent et nutritif qui peut être préparé de nombreuses façons. Que vous préfériez le...
Découvert après-guerre, le régime crétois intéresse toujours les scientifiques qui explorent ses effets protecteurs contre les maladies chroniques. Panorama...
S’il y a une boisson qui définit le mode de vie en Guyane, c’est bien le rhum. Cette boisson...
Focus sur trois initiatives antigaspillage originales : des agriculteurs grecs qui contournent le droit européen pour éviter de de...
La raclette, ce plat emblématique des soirées d’hiver, trouve ses racines dans les traditions pastorales des Alpes suisses, plus...
Une boisson légère et glacée pour se désaltérer.
La cuisine japonaise est mondialement connue pour son raffinement, son esthétisme et son équilibre entre tradition et modernité. Mais...
Chez elle, l’apparence passe avant tout
Prenez un pictogramme, associez-lui quelques mots ou un sigle : et ça y est, vous avez créé un label...
Avec une moyenne de cinquante kilos par an et par personne et par an, la boîte de conserve séduit...
Les préparations pour dessert connaissent un franc succès dans les rayons. Du classique gâteau au chocolat aux biscuits les...
Qui n’a jamais rêvé de ne plus aller au supermarché pour faire ses courses ? Fini les interminables files...
L’uniformisation des fruits et légumes, qu’ils soient bio ou non, révèle que presque tous les produits sont calibrés comme...
