Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tendance : Les séniors se mettent à la musculation ! Brigitte, 62 ans veut rester en forme et pour cela elle se rend plusieurs fois par semaine dans une...

Article Quelques conseils pour un trek inoubliable dans l’Himalaya L’Himalaya incarne depuis toujours l’appel du grand large, la promesse d’un voyage intérieur autant qu’une immersion dans l’une des...

Documentaire Un week-end de survie entre amis Apprendre à survivre en pleine nature, c’est l’objectif un peu fou du week end de Romain, Benoit et Claire...

Conférence S’entraîner dans le froid? C’est chaud Courir et poursuivre sa préparation physique tout au long de l’année signifie, sous nos latitudes, s’adapter au fil des...

Documentaire Cours de self défense pour seniors Désormais les clubs de sports proposent à nos aînés la pratique de la self défense en toute sécurité, sans...

Documentaire Les 10 plus beaux grands prix des années 80-90 Cette vidéo regroupe, pour la première fois, les plus grands champions des années 80-90, sur les plus beaux circuits...

Documentaire Portrait de supporter – Football américain, Russie Le sport emblématique des Etats-Unis est aujourd’hui pratiqué en Russie ! Nous avons rencontré un fan du football américain...

Article Les atouts du rameur pour améliorer l’endurance cardiaque et renforcer la musculature Le rameur est un appareil de fitness qui séduit un public de plus en plus large grâce à ses...

Podcast Borg – McEnroe, chef-d’œuvre dans un jardin anglais Il y a tout juste 40 ans, Björn Borg et John McEnroe livraient en finale de Wimbledon un duel...

Documentaire Ils l’ont fait ! Documentaire inédit sur les 3 dernières semaines du Grenoble Foot 38, avant la montée en Ligue 2, racontées par...

Documentaire Au paradis des kitesurfeurs Ici à Tarifa, c’est le paradis des kitesurfeurs ! Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret

Documentaire Dato Portrait de Omar « Dato » Aslanov, boxeur professionnel. Un passé difficile, une grande sensibilité et une gestuelle très esthétique ont...

Documentaire Jordanie, les femmes montent sur le ring En Jordanie, des femmes rompent avec les traditions pour monter sur le ring. Dans ce pays en butte au...

Documentaire Les foulées du Gois Depuis le XVIIIeme siècle, une chaussée submersible relie l’île de Noirmoutier au continent : le passage du Gois. 4...

Documentaire Escalade en cascade Le guide de montagne haut-valaisan Gabriel Voide est un virtuose de l’escalade sur cascade de glace. Nous l’avons suivi...