Ben Hogan est un des plus grands golfeurs de tous les temps. Stoppé net en pleine gloire par un terrible accident de voiture en 1949 alors qu’il trônait au sommet de la hiérarchie mondiale, l’Américain a surmonté ses blessures au corps et à l’âme pour revenir au premier plan à une vitesse fulgurante. Retour sur une des plus spectaculaires résurrections de l’histoire du sport.