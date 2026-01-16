Payne Stewart s’était affranchi d’une carrière longtemps contrariée et d’une personnalité sombre pour devenir un champion comblé et un homme apaisé. Le golfeur floridien était enfin l’un et l’autre quand un accident d’avion l’a emporté à 42 ans. Un choc pour les Américains, qui ont suivi ses derniers instants scotchés devant leur télévision.