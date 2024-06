Documentaire

Ils se sont lancés dans l’aventure de l’auto-entreprise ! Si les démarches étaient jusqu’à maintenant particulièrement longues et compliquées, tout est simplifié et gratuit aujourd’hui ! Un simple formulaire à remplir, et en dix clics, c’est parti. Alors ils sont nombreux à tenter de devenir leurs propres patrons. Ce statut révolutionnaire est-il un vrai bon plan ?

Un documentaire de Stéphane Le Roux