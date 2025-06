Documentaire

Plongée au coeur des interventions des forces de l’ordre face à la violence du quotidien.À 6h du matin, dans une cité de la banlieue lyonnaise, le PI2G entre en action. Casqués, armés, déterminés, ces gendarmes d’élite mènent une opération à haut risque contre un suspect dangereux. Quelques jours plus tard, le RAID est mobilisé d’urgence à la prison de Saint-Maur : un surveillant est pris en otage, un détenu armé d’un couteau menace de passer à l’acte. Entre négociations tendues et risques extrêmes, l’unité d’élite tente d’éviter le pire.Enfin, à Aubervilliers, une équipe suit le quotidien difficile des policiers dans un commissariat sous tension, au cœur d’une ville où la délinquance explose et où les suspects sont de plus en plus jeunes…Une plongée sans filtre dans l’univers des forces d’intervention françaises.

