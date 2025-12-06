Documentaire

En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.

Dans cet épisode, vous découvrirez :

00:00 7 merveilles du monde moderne

00:37 L’Empire State Building et le nord de Manhattan, New York, USA

08:11 Le Château de Cheverny, Vallée de la Loire, France

15:47 Le Temple Hindou de Madurai, Inde du Sud

23:27 Le Centre Moderne et Néoclassique de Rio, Brésil

30:30 La cathédrale de Santa Maria, Ségovie, Espagne

37:48 Le temple du Bayon, Angkor, Cambodge

45:01 Le théâtre antique d’Epidaure, Péloponnèse, Grèce



Un documentaire de Jacques VICHET