Documentaire

L’association humanitaire « Friedensdorf International » (Village international de la paix) intervient dans des zones en crise aux quatre coins du monde. Elle a pour vocation d’emmener en Allemagne des enfants trop blessés ou malades pour survivre dans leur pays d’origine.

Actuellement, la plupart des enfants soignés par des médecins et des bénévoles ont entre deux et dix ans et sont originaires d’Afghanistan, du Tadjikistan ou d’Angola. Au « village de la paix », une équipe de salariés permanents, dont fait partie Claudia Peppmüller, veille à leur bien-être. C’est essentiel pour qu’ils retrouvent la santé.

Reportage disponible jusqu’au 16/12/2026