Documentaire

Au large de la Guinée-Bissau flotte un chapelet d’îles d’origine volcanique d’une virginité absolue. Elles abritent une faune et une flore des plus étonnantes qui font d’elles un véritable paradis écologique. Cabotage à bord de L’Africa Queen dans les secrets de cet archipel et plongée dans l’univers spirituel de la communauté bijago. Documentaire produit par Night And Day.