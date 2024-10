Documentaire



Même si l’automne commence à pointer le bout de son nez, on a encore envie d’un peu de soleil et de chaleur. Gérald Ariano vous propose donc de mettre le cap au Sud, dans la Drome, pour faire le plein de vitamine D. Et c’est en scooter électrique, au milieu des champs de lavande, que commence cette journée ensoleillée. Christophe emmènera Gérald à la rencontre d’Odile, une lavandicultrice pour comprendre le procédé de la distillation. Puis c’est avec Odile, Thierry et leurs chevaux que la balade se poursuivra. Mais en roulotte cette fois-ci. Les deux drômois, qui proposent des vacances itinérantes aux amoureux de la nature, emmèneront Gérald sur les petits chemins de campagne pour découvrir leur beau pays. En route donc sur les chemins de la Drôme pour ces derniers rayons de soleil de l’été.