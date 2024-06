Documentaire



Perchée à 2500m d’altitude, Addis Abeba, la capitale de l’Ethiopie, cache le plus grand marché africain, une véritable ville dans la ville. Au bord d’une autoroute, Thomas croise une jeune créatrice en plein shooting photo et découvre dans ses pas une génération en plein essor.

Il poursuit son voyage chez le peuple Hadiya, là où la justice se rend depuis toujours sous un arbre et où le café tient lieu de religion. Au cours de son voyage, Thomas découvre qu’au pays des hauts plateaux, les chercheurs d’or sont des coureurs de fond et déniche au fond d’une gare désaffectée le dernier trésor de l’Empereur Haïlé Sélassié.

Un film écrit et Un documentaire réalisé par Thomas Yzébé

Droits réservés Step By Step