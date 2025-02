Documentaire

Des établissements de santé sont prêts à dépenser des milliers de dollars en honoraires à des avocats et à des médecins-experts pour éviter de payer des indemnités à leurs propres employés exposés à l’amiante, et créer de coûteux précédents. Un ancien électricien de Chicoutimi l’a appris en menant la bataille de sa vie. Et son cas est loin d’être unique au Québec : la province fait figure de championne en matière de contestation devant les tribunaux pour les travailleurs atteints de maladies causées par l’amiante, même s’il s’agit d’un des endroits au monde où l’on recense le plus de cas d’amiantose et de mésothéliome. Un documentaire de Julie Dufresne, Catherine Varga & Benoît Michaud