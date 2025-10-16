Al Gore ou George W. Bush ? En 2000, le démocrate et le républicain sont au coude à coude...
Rencontrez le couple royal et son entourage alors que nous suivons leur histoire depuis le début de leur romance...
PANDEMIC19 est un court-métrage documentaire qui relate l’histoire de trois médecins, les docteurs Pooja Aysola, Virginia Brady et Brian...
Des constantes… et de l’inédit. Dans « Nos présidents dans la tourmente », la nouvelle série produite par Europe 1 Studio,...
Plongez au cœur d’une relation sulfureuse entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. De la rencontre secrète à Tripoli à...
Olivier Duhamel s’intéresse à ces Unes de la presse people et aux déclarations sur « Carla et moi » qui ont...
La presse russe la surnomme « l’agent 90-60-90 », et elle est au cœur de l’une des plus grandes affaires d’espionnage...
Au début des années 2000, le Darfour, une région de l’ouest du Soudan, a basculé dans le chaos. Ce...
Le 16 août 2005, l’avion reliant Panama à Fort-de-France s’écrase dans les montagnes vénézuéliennes. Rapidement, les boîtes noires sont...
Dans l’histoire de la monarchie française, la question de la légitimité des héritiers au trône a souvent été source...
C’est un siège qui figurera sans doute dans les livres d’Histoire: celui d’Azovstal, l’immense usine métallurgique de la ville...
C’est l’histoire au long cours d’un dialogue chargé de malentendus entre la France et les Etats-Unis. En quelques années,...
Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne s´encastrent dans les tours du World Trade Center. Ce documentaire s´intéresse...
C’est le plus grand mystère de l’aviation moderne, Le 8 mars 2014, un Boeing 777 de la « Malaysia Airlines »...
Détenu illégalement par la CIA, l’Allemand Khaled El-Masri a dû mener un long combat pour faire reconnaître la violation...
Le 15 janvier 2009, un avion de ligne amerrit en catastrophe dans la rivière Hudson, au coeur de New...
Au début du mois d’août 2003, l’inquiétude monte de manière exponentielle au fur et à mesure que les conséquences...
Ce film est un thriller qui se déroule dans le plus petit État du monde, le plus secret et...
Entre William, premier prétendant à la couronne d’Angleterre, et Harry, l’héritier de réserve, les liens semblent rompus. Le classique...
Avec les témoignages de Gene Cretz, ancien ambassadeur américain en Libye, et Mahmoud Jibril, ancien responsable du Conseil National...
