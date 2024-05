Documentaire

La Tanzanie est un sanctuaire sauvage, avec des paysages à couper le souffle et des face-à-face magiques avec des lions, zèbres, buffles ou girafes. C’est en pénétrant dans les villages que l’on découvre un tout autre visage du pays, qui compte plus de 120 ethnies sur son territoire. Enfin, l’archipel de Zanzibar est la touche farniente de ce voyage. Jérôme Pitorin débute son séjour dans un ULM, au côté de Cédrick, son guide et pilote instructeur.