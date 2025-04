Documentaire

Double champion d’Europe et vice-champion du Monde de marche athlétique sur 50 kms, Yohann Diniz remporte la médaille d’Or du courage, de la ténacité et de la détermination. Avec près de 6000 km parcourus en cette année olympique en guise de préparation, ce film suit et retrace le formidable défi que se lance l’athlète tout au long de l’année 2012. Des plaines agricoles picardes et champenoises aux hauts plateaux du Transvaal en Afrique du Sud, en passant par le centre national d’entrainement en altitude de Font-Romeu, toutes les routes empruntées par Diniz mènent à Londres, comme une obsession ! Médaille d’or du courage, de la ténacité et de la détermination, Diniz se donne à fond pour terrasser ses principaux adversaires, qu’ils soient russes, chinois ou australiens. Portrait d’un homme et d’un champion hors du commun. Un documentaire d’Olivier Hennegrave.